Cik cilvēkus patiesībā varētu ietekmēt "airBaltic" lidojumu atcelšana? Martins Gauss situācijas nesamērīgā pārspīlēšanā vaino politiskās intereses

Es arī savā vecumā varu atļauties teikt, ka esmu veiksmīgs, es saņemu starptautiskas atsauksmes, ka tas tā ir. Ja kādam ministram vai partijai ir atšķirīgs viedoklis, man tas ir jāizlasa, bet man tas nav jāpieņem. Es šeit ierados, kad man lūdza mainīt bankrotējušu un korumpētu uzņēmumu, lai padarītu to tādu, kāds tas ir šodien. To es noteikti izdarīju, jo pretējā gadījumā šī kompānija nebūtu izdzīvojusi. Šis uzņēmums ir spēcīgs. Tas vēl nav izkļuvis no ūdens, jo mums vēl ir nepieciešams "airBaltic" refinansēt, lai samazinātu parādsaistības, un mēs to darām ar izaugsmi. Cilvēki dažkārt nebūs apmierināti ar mūsu darbības rezultātiem, kurus mēs paziņojam katru ceturksni, bet cilvēki ir apmierināti ar to, ka mēs kā pulksteņa mehānisms pārvadājam miljoniem un miljoniem pasažieru no punkta A uz punktu B. Un tas, ko mēs tagad izdarījām kā profesionāla lidsabiedrība, mēs pēc iespējas ātrāk paziņojām, ka vasarā atcelsim mazāk nekā 1% reisu. To mēs izdarījām jau laikus, nevis izvairīgi. Mēs nekavējoties atgriezām naudu.