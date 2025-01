Dzinēji, kas izputina aviokompānijas. Apdraud arī "AirBaltic"

Pērn savu darbību izbeidza sestā lielākā Indijas aviokompānija "Go First" (agrāk saucās "Go Air), kas izmantoja vairāk nekā 50 lainerus ar "Pratt & Whitney" dzinējiem. 2023. gadā "Go First" iesūdzēja "Pratt & Whitney" tiesā, apgalvojot, ka lidsabiedrība nonākusi finansiālās grūtībās dzinēju ražotāja vainas dēļ, jo tas nav spējis savlaicīgi veikt lidmašīnu motoru apkopi. Kamēr notika tiesāšanās, līzinga kompānija atņēma "Go First" lidmašīnas un uzņēmumam vajadzēja steigšus meklēt investorus. Beidzās viss nelāgi: investori tā arī neatradās, no dzinēju ražotājiem naudu piedzīt neizdevās un lidsabiedrību pasludināja par bankrotējušu. Pēc visa spiežot, dzinēju problēmas bija tikai pēdējais salmiņš, jo visas nelaimes sākās ar Covid epidēmiju, kuras laikā "Go First" cieta milzīgus zaudējumus.