Vai Tu esi starp 60%, kas neapzināti apzog savu pensiju? To var viegli mainīt

Šīs problēmas “sāls” ir ienesīgums un laiks. Proti, ieguldījumi akcijās, lai arī svārstīgi, vidēji laika gaitā ir devuši būtiski augstāku ienesīgumu nekā konservatīvie plāni, bet laiks nozīmē to, ka katrā nākamajā gadā ieguldījumi akcijās sniedz ienesīgumu tagad jau no iepriekšējā gadā nopelnītā. Tas strādā gandrīz kā ģeometriska progresija, kurā cilvēki pelna vairāk, jo pareizi iegulda un tad pelna vēl vairāk, jo jau nopelnītais rada arvien jaunu peļņu. Un tā gadu no gada.