80 km/stundā situāciju uz ceļiem neuzlabos - izskan iebildumi pret Satiksmes ministrijas iecerēm

"Piekrītu, ka atļauto ātrumu varētu samazināt blīvi apdzīvotās vietās, kur ir šauras ielas, daudz gājēju un velosipēdistu - tur tiešām no 50 kilometriem varētu pāriet uz 30. Arī ārzemēs pie bērnudārziem, skolām un vēsturiskajos centros ātrums parasti ir ierobežots līdz 30 kilometriem stundā, jo tam ir loģisks pamatojums. Taču, ja runājam par pāriešanu no 90 kilometriem uz 80 ārpus apdzīvotām vietām, tad dzīvē tas novedīs pie tā, ka daļa autobraucēju baidīsies pārkāpt un "nometīs" uz 70 vai 65 kilometriem. Bet tas radīs lieku stresu uz ceļiem, nerunājot nemaz par ilgāku laiku, ko prasīs pārvadājumi. Esošais 90 kilometru ierobežojums nav nekāds milzu ātrums, kas pats par sevi izraisa avārijas. Tad jau tie posmi, kur vietām atļauti 110 kilometri, vispār būtu nāvējoši! Vācijā un Skandināvijā daudzviet atļautais ātrums ir vēl lielāks, taču negadījumu skaits tur nav lielāks. Tātad vaina ir citur: nepareiza infrastruktūra, nepareizs plānojums vai stress, ko rada šaurie ceļi, uz kuriem ir apgrūtināti apdzīšanas manevri. Rietumos to jau sen ir sapratuši un tādēļ izbūvējuši ceļiem sekcijas, kas domātas tieši apdzīšanai," secina Blodons.