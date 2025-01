Inna Šteinbuka par nesagaidīto ekonomikas izaugsmi un Latvijas riskiem, ja pieaugs valsts parāds

Procentu maksājumi Latvijai jau 2024. gadā bija augstākie starp Baltijas valstīm – balstoties uz prognozēm tie bija 1,1% no IKP. Šogad šie maksājumi pieaugs līdz 1,2% vai, pēc Eiropas Komisijas vērtējuma, līdz 1,3% no IKP. Salīdzinājumam, valsts parāds Igaunijā ir ievērojami zemāks nekā pārējās Baltijas valstīs; 2024. gadam tas prognozēts 23,7% apmērā no IKP, bet Eiropas Komisija to vērtē kā 23,2%. Procentu maksājumi 2024. gadā veidos attiecīgi 0,5% vai, pēc Eiropas Komisijas vērtējuma, 0,7% no IKP. Šogad Igaunijas parāds prognozēts 25% vai pēc EK vērtējuma 24,2% un procentu izdevumi attiecīgi 0,6% vai 0,7%.