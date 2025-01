Kurjera darba plusi un mīnusi. Šo arodu izvēlas pat uzņēmēji

Kāds 36 gadus vecs IT speciālists sācis strādāt par kurjeru, lai aizpildītu robus starp gabaldarbiem, bet drīz sapratis, ka IT darbs neatmaksājas, kamēr kā kurjers ar pilnu slodzi viņš varot nodrošināt līdzvērtīgus ienākumus, vienlaikus neizjūtot ar IT saistīto spriedzi. Te gan der piebilst, ka Latvijā algas IT nozarē ir no 1274 līdz 3611 eiro (avots: Algas.lv), tāpēc vietā arī jautājums par spējām.