PEPE pieaug par 25%, bet PEPU Launch Pad ir gatavs darbam!

Dogecoin un Shiba Inu piedzīvoja divciparu zaudējumus, atspoguļojot smago cīņu, ar ko pašreizējā vidē ir saskārušies daudzi savulaik karstie tokeni. Tomēr PEPE atmeta pesimismu un demonstrēja vienu no pēdējos mēnešos pievilcīgākajām atgriešanās stadijām. Novērotāji, kas seko līdzi mēmu monētu jomai, uzskata, ka PEPE unikālais zīmols kopā ar tā kopienas augsto aktivitāti kalpoja kā galvenās sastāvdaļas, lai radītu impulsu, kas bija nepieciešams ilgstošam cenas kāpumam. Pašlaik tirgotāji ir koncentrējušies uz to, vai PEPE spēs saglabāt šo augšupvērsto tendenci arī jaunajā gadā, vai arī peļņas gūšana to novirzīs atpakaļ zem kritiskā atbalsta līmeņa.