Kāds ir Gada Elektro auto 2025 Renault Scenic? Žūrijas atsauksmes

Renault Scenic piektajā paaudzē vairs nav līdz šim ierastais minivens, bet gan krosovers, turklāt tikai ar elektrisko piedziņu. Tas tiek piedāvāts divās jaudas un akumulatora versijās. Viena ir ar 60 kWh (neto) akumulatoru un 170 Zs jaudu, kas maksā no 44 190 EUR. Otra versija ar 87 kWh bateriju un 220 Zs jaudu maksā no 49 090 EUR “Techno” vai no 52 090 EUR bagāīgākajā “Iconic” komplektācijā. Ar mazāko akumulatoru Scenic spēj nobraukt līdz 430 km ar vienu uzlādi, bet lielākais akumulators ļaus nobraukt 625 kilometrus. Auto atbalsta uzlādes jaudas līdz 22 kW, lādējot ar maiņstrāvu, vai līdz 150 kW ar līdzstrāvu.