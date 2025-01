Finanšu nozares asociācijas padomi turpmāk vadīs Lauris Mencis.

FNA padome strādā sešu locekļu sastāvā – Ieva Tetere, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, Valters Ābele, AS “Citadele banka” valdes loceklis, Dmitrijs Latiševs, “BluOr Bank AS” valdes un izpildkomitejas priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors, Inese Zīle, valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” valdes locekle, “Luminor bankas” Latvijas filiāles pārstāvis (tiks nozīmēts ar "Luminor Bank" lēmumu), FNA padomes priekšsēdētājs Lauris Mencis, AS “Swedbank” valdes priekšsēdētājs.