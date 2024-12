TSI ievērojamākie sasniegumi 2024. gadā

Šogad TSI ievērojami paplašinājusi savas globālās sadarbības, uzsākot jaunas vai stratēģiski nostiprinot sadarbību ar Magnetic MRO, Kazahstānas Civilo aviācijas akadēmiju un Nacionālo aviācijas akadēmiju Baku, veicinot aviācijas izglītību un pētniecību. Tāpat paplašinātas iespējas sadarbībai pētniecībā doktorantūrā un tīklošanas veicināšanai ar vadošajām ES organizācijām, piemēram, Centre for Research and Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (Grieķija), un University of Applied Sciences Emden/Leer (Vācija). Papildus tam ir paplašināta sadarbība ar Francijas universitātēm un uzsākti vairāki citi unikāli un nozīmīgi projekti kopā ar akadēmiskajām iestādēm visā pasaulē.