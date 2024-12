Auto ziņas: kādus defektus un kļūmes sedz autoražotāja garantija?

Ražotāja garantija attiecas uz visu automobili, izņemot dilstošās daļas, akumulatorus u. tml. Taču arī šīm detaļām ir garantija, tikai daudz īsāka. Garantija sedz pat salona apdares bojājumus, ja vien tie nav radušies trešās puses darbību rezultātā. Svarīgi zināt, ka virsbūves garantija var atšķirties no pārējā automobiļa seguma. Tā iedalās divās daļās - krāsojuma un caurrūsēšanas. Pirmā ir tikpat gara, cik automašīnas garantija, otrā - 10 līdz 12 gadi atkarībā no ražotāja. Lai virsbūves garantiju saglabātu visā pilnībā, īpašniekam pašam laikus jāpamana un jānovērš bojājumi. Visvienkāršāk to veikt pie kārtējās tehniskās apkopes.