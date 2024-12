FOTO: Atklāta ceļojošā izstāde Arhitektūra. Inženierija. Forma un funkcija

Laukos jābūvē mājas no koka, ja ir vēlme iekļauties ainavā un saderēt ar to. Tā ir 21.gadsimta modernā atziņa, kas formulējusies vairākas desmitgades, līdz kļuvusi par vadlīniju ne vienai vien laikmetīgajai, no jauna būvētājai mājai. Askētiskas un izmeklētas formas dzīvojamā māja Saldus gleznainajā apkaimē ir daļa no delikāti veidotā plašā un ainavā izkaisītā ēku ansambļa, kurā visas būves ir no koka.