Biļešu Serviss mātes uzņēmums Piletilevi Group paplašina savu darbību Rumānijā, kļūstot par vienu no vadošajiem tirgus dalībniekiem pilna servisa biļešu tirdzniecībā

Kā norādīja darījuma līdzfinansētājs SEB Bank valdes loceklis Pīps Jalakass, viens no bankas mērķiem joprojām ir atbalsts vietējiem uzņēmumiem to starptautiskas izaugsmes ceļā. " "Mēs esam gandarīti būt Piletilevi Group partneri un redzēt, kā uzņēmums veiksmīgi īsteno vēl vienu paplašināšanos. Piletilevi Group ambīcijas un profesionalitāte, kas vērsta uz attīstību konkurētspējīgajā pakalpojumu nozarē, ir patiešām iespaidīga kā rezultātā ir sasniegta viena no vadošajām tirgus pozīcijām šajā reģionā," sacīja Jalaka. .