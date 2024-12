Latvijas degvielas tirgus pārmaiņas: "Kool" iegūst vairākas "Latvijas Nafta" zīmola stacijas

Šobrīd KOOL tīklā darbojas 70 DUS, no kurām 10 ir automātiskās stacijas un strādā bez darbinieku iesaistes. “Mēs domājam par to, lai mūsu klienti saņem labu servisu. Nav noslēpums, ka mīlestība pret zīmolu bieži vien caur vēderu, tāpēc, piemēram, savu frī kartupeļu pagatavošanā, izmantojam īstus lauku kartupeļus no zemnieku saimniecībām, bet KOOL desiņu sastāvā ir 93% gaļas. Tās ir lietas, kas mums ir svarīgas, jo mēs neesam tikai degvielas tirgotājs – mēs darām visu, lai saviem klientiem nodrošinātu patīkamu ikdienu,” stāsta S.Šteins.