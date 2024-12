Andris Bite: joprojām tērējam vairāk nekā nopelnām

LDDK kā sociāli atbildīgs darba devēju pārstāvis vērtē arī valsts budžetā iekļautos pasākumus ar ietekmi uz ģimenēm ar bērniem. Labi, ka 2025. gada valsts budžetā tiek palielināta vecāku pabalsta izmaksājamā daļa strādājošajiem vecākiem no 50% uz 75%. Šo būtu jāpadara par normu turpmāk, nevis jāparedz tikai kā eksperiments uz vienu gadu. Tomēr saglabājas neatbilstība dzimumu līdztiesībai, jo gadījumos, kad vecāki nolemj dalīt bērna aprūpes pienākumus uz pusēm un abi samazina darba slodzi uz pusi, ģimene zaudē 25% no sev piekritīgā vecāku pabalsta. Diemžēl jaunajā valsts budžetā netiek paaugstināts bērna kopšanas pabalsts, kas no kādreiz plānotajiem 70% no minimālās algas ir samazinājies līdz 24% no minimālās algas.