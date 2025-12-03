"Cik nelojālam ir jābūt?" Sociālajos tīklos sašutums par "Dzintara" reklāmu Putina agresijas atbalstītājas video
Vairāki sociālo tīklu lietotāji pauduši neizpratni un sašutumu, pamanot, ka Latvijas kosmētikas zīmols "Dzintars" figurē kā sponsors saturā, ko veidojusi persona, kura nepārprotami paudusi atbalstu Kremļa režīmam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.
Diskusija aizsākās sociālo tīklu vietnē "Threads", kur kāda lietotāja dalījās ar novērojumu, norādot, ka konkrētā persona - Ksenija Borodina - ir raidījuma "hedlainere", bet "Dzintars" – sponsors.
"Mēs jau visi zinām, kas stāv aiz šī zīmola, bet nu… cik nelojālam ir jābūt uzņēmumam, lai par savu reklāmas seju izvēlētos cilvēku, kas kalpo kā terorista rupors?" retoriski jautā ieraksta autore, piebilstot, ka tas atstāj nepatīkamu sajūtu.
Autore arī norādīja, ka sākotnēji informāciju pamanījusi "Facebook" ekrānšāviņā, bet vēlāk pati pārbaudījusi izcelsmes avotu, lai pārliecinātos par fakta patiesumu.
Komentāros iedzīvotāji pauž vilšanos un gatavību boikotēt produkciju. "Dzintaru nepērku, kopš ir jaunie īpašnieki. Tur viss bija skaidrs jau no paša sākuma," raksta viena no komentētājām. Cita piebilst: "Jāmet tagad ārā skropstu un uzacu serums (...) Skumji vispār." Vēl kāda lietotāja norāda, ka iepriekš priecājusies par zīmola zobu pastām, taču nu būšot "jāpārorientējas".
Tāpat diskusijā izskanējusi informācija par produkcijas pieejamību un reklamēšanu Krievijas tirgū. "Kādu laiku atpakaļ arī redzēju kādas Krievijas blogeres video, kur viņa teica, ka 'Dzintara' produkciju pasūtīja tajā 'Wildberries'," norāda kāda diskusijas dalībniece. Cita lietotāja pauda izbrīnu par šādu sadarbību: "Skatos gana daudz Krievijas satura, taču latviešu produkciju pirmoreiz integrācijā pamanu."
Atsevišķi komentētāji gan pauduši šaubas, vai persona, kas dzīvo luksusa dzīvesveidu, ikdienā tiešām lietotu šo produkciju, pieļaujot, ka "tur noteikti ir kaut kas vairāk apakšā".