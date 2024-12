Auto ziņas: pirmais izbrauciens ar lēto ķīniešu elektromobili "Dongfeng Box"

Ar 95 zirgspēkiem Box lieliski iekļausies pilsētas satiksmē. Savukārt stāvvietās un pagalmos noderēs ekstrēmi mazais apgrieziena rādiuss. Skaņas izolācija un apakšas aizsardzība gan ir trūcīga. Aizmugurē nav nevienas pašas uzlādes ligzdas, kas tik digitalizētam auto ir neparasti. Pašam elektromobilim maiņstrāvas uzlādes jauda ir 3,3 vai 6,6 kw atkarībā no baterijas. Ātrās uzlādes jauda nav liela, taču tik mazu bateriju līdz 80% var dabūt pusstundā pat no E - Mobi lādētāja. Ražotāja garantija automašīnai ir 5, baterijai - 8 gadi. Cenu diapazons pie Dongfeng dīlera Wess Select ir no 19 000 līdz 22 500, ieskaitot atlaidi un EKII subsīdiju.