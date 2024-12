Auto ziņas: iepazīsties ar jauno Audi A6 e-tron. Cik tas maksās?

A6 e-tron galvenie izmēri ir gandrīz identiski Audi topa fāstbekam A7. Tomēr sajūtas pie stūres atšķiras. Baterijas dēļ sēdpozīcija ir augstāka, bet piezemētie griesti garāka auguma braucējiem ir teju pie galvas. Savukārt panelis un vispārējais iekārtojums ir tāds pats kā jaunākajā Audi Q6 e-tron. A6 e-tron var būt kā tikai aizmugurējo, tā visu riteņu piedziņa. Pneimopiekare ir iespējama, taču nav obligāta, jo stingrāka un stūrēšanā precīzāka sporta balstiekārta ir standartā. Jaudas un ātruma modelim netrūkst. Ir divas bateriju versijas ar 83 vai 100 kWh ietilpību. Sniedzamība var pārsniegt 700 km, kas, atkarībā no modeļa versijas, reāli nozīmē 500 - 600 km ceļa. Jaunākā elektromobiļu platforma pieļauj līdz pat 270 kW uzlādes jaudu, kur tāda pieejama. Līdz ar to Audi A6 e-tron ir plašs motora jaudas diapazons - no 210 vai 270 kW klasiskās piedziņas versijā līdz 315 vai pat 370 kW quattro modeļos.



Lai iemantotu vairāk vietas virs galvas, var izvēlēties A6 e-tron ar panorāmas jumtu vai vienkārši pārsēsties uz Avant. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tehniski Avant nav pilnīgi nekādu ierobežojumu pret Sportback. Vienlaikus pārsteidz, ka arī Avant iekšpusē virs durvīm nav rokturu. Kā paskaidroja Audi pārstāvji, tas ir drošības apsvērumu dēļ gadījumam, ja nostrādātu drošības spilveni. Drošība ir pirmajā vietā. To apstiprina vēl kāds konstruktīvs jauninājums - stiprības balsts priekšējo durvju apakšā, līdzīgi kā Subaru automašīnās. Diez vai kas tāds nepieciešams, lai turētu durvis, kuras A6 e-tron ir ar pievilcējiem. Papildus fiksators saistīts ar pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā. Lai no tādas izvairītos jābrauc prātīgi un visiem pa priekšu. Audi S6 e-tron maksimālais paātrinājums ir 3,9 sekundes līdz 100, un arī maksimālais ātrums itin nemaz neizskatās pēc elektromobiļa - 240 km/h. Pat pie trīsreiz mazāka ātruma S6 brauc, bremzē un stūrē kā mašīna no citas līgas.