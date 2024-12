LIAA jaunā vadītāja Ieva Jāgere par reorganizāciju, Eiropas fondiem un investīciju piesaisti

Uzsākot sadarbību, mēs noteikti ļoti padziļināti vērtēsim katru potenciālo sadarbības partneri un viennozīmīgi neveidosim nekādas attiecības, kas varētu būt saistītas ar jebkādiem nodomiem apiet sankcijas. Tajā pašā laikā mēs nevaram pilnībā šos tirgus izslēgt no sava redzesloka, jo tur ir arī ļoti daudz iespēju mūsu uzņēmējiem, kuras netiek izmantotas. Tāpēc noteikti mēs ar šiem tirgiem strādāsim. Piemēram, Uzbekistāna ar 40 miljoniem iedzīvotāju ir strauji augošs tirgus, un mēs redzam tur potenciālas sadarbības iespējas. Par Uzbekistānu ir liela interese no Latvijas IT sektora digitalizācijas projektu īstenošanā, un tas ir lielisks pakalpojumu eksports. Vērts pieminēt, ka šogad Latvijā ienāca arī viens no lielākajiem Uzbekistānas IT uzņēmumiem "Uzinfocom", kurš šeit atvērs savu Eiropas biroju.