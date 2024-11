"Bolt" uzlabos pasažieru drošību, ieguldot 100 miljonus eiro

“Lietotāju un partneršoferu drošība ir viena no “Bolt” galvenajām prioritātēm, tādēļ, lai stiprinātu mūsu platformas drošības elementus, nākamo trīs gadu laikā investēsim 100 miljonus eiro to attīstībā. Statistika liecina, ka nepatīkamas situācijas starp pasažieriem un vadītājiem notiek ļoti reti – viens no indikatoriem ir “Bolt” platformā reģistrēto partneršoferu vidējais reitings, kas sastāda 4.9 balles no 5.0. Neskatoties uz to, mūsu drošības komanda nepārtraukti strādā pie tā, lai radītu jaunus risinājumus, kas novērstu potenciālas problēmsituācijas. Vienlaikus stingri ievērojam nulles toleranci pret jebkādiem pārkāpumiem un aicinām ar cieņu un atbildību izturēties gan pret pasažieriem, gan partneršoferiem,” komentē Mārcis Baķis, “Bolt” operāciju vadītājs Latvijā.