Transporta un sakaru institūts turpina attīstīties starptautiskajā mērogā

"Mūsu mērķis, kas jau daļēji īstenots, ir izveidot patiesi starptautisku augstskolu, kur notiek iekšējā internacionalizācija. Mēs cenšamies piesaistīt studentus ne tikai no Latvijas, bet arī no ļoti dažādām pasaules valstīm. Piemēram, jau četrus gadus pēc kārtas pie mums ierodas liela studentu grupa no Francijas, un viņi mācās kopā ar mūsu studentiem," stāsta TSI valdes priekšsēdētāja, profesore Irina Jackiva, "Pie mums uz vienu vai diviem semestriem studēt ierodas studenti no Kazahstānas. Mums ir laba sadarbība ar Turciju, Tunisiju un citām valstīm. Mēs nekoncentrējamies uz kādu vienu reģionu, jo pasaule ir kļuvusi tik globāla. Ko tas dod mūsu studentiem? Viņi iepazīstas ar cilvēkiem no ļoti dažādām valstīm un kultūrām, mācās cienīt citu īpatnības, atrast kopīgu valodu ar ārzemniekiem, veidot kopīgus projektus. Tas ir milzīgs pluss viņu karjeras attīstībai nākotnē."