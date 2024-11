Konkursā “Latvijas Gada auto 2025” sīva konkurence dārgāko auto segmentā

Otrs Audi modelis ir modernizētais Q7, kuru šajā paaudzē zinām jau deviņus gadus, tomēr tas ir gan vizuāli, gan tehnoloģiski atsvaidzināts. Būtiskākie jaunumi izskatā ir buferos un lukturu segmentējumā, kā arī jauna virsbūves krāsu un riteņu disku izvēle. Savukārt no tehnoloģijām – lāzera starmeši un uzlabota braukšanas asistentu darbība. Q7 konkursā piedalās ar lādējamā hibrīda versiju, kam kopējā jauda ir 490 zirgspēki. Bet jaudas agregātu klāstā ir arī benzīna un dīzeļdzinēji ar jaudu no 231 līdz 500 Zs. Q7 var lepoties ar plašu un komfortablu salonu, tai pat laikā tam ir precīza vadāmība, kas rada sajūtu, ka brauc ar krietni mazāku auto. Cenas no 71 200 līdz 98 100 EUR, bet arī Q7 atkarībā no aprīkojuma var maksāt krietni virs 100 000 EUR.