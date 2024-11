Eiropas Komisija piešķir 4,5 miljonu eiro Latvijas uzņēmumam “Origin Robotics”

“Aizsardzības industrijas stiprināšana ir viena no Latvijas šī brīža prioritātēm drošības un aizsardzības kontekstā. Latvijas industrijas dalība Eiropas Aizsardzības fonda industriālās sadarbības pārrobežu projektos ir viens no veidiem, kā varam veicināt Latvijas aizsardzības industrijas veiktspēju, eksporta iespējas un kopējo izaugsmi. Esam gandarīti par projekta sekmīgu sagatavošanu, gūstot pietiekami augstu novērtējumu no Eiropas Komisijas, sniedzot iespēju Latvijas uzņēmumam “Origin Robotics” īstenot līderību jaunu tehnoloģiju ieviešanā dronu jomā,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.