Preci par 1000 eiro nepārdos par 100! Domā ar galvu "Melnās piektdienas" laikā

"Katru gadu novembrī un decembrī, kas ir aktīvākais svētku dāvanu iegādes laiks, novērojams arī krāpniecības gadījumu skaita pieaugums. Pamatā jāpievērš uzmanība netipiski izdevīgiem piedāvājumiem. Pēc bankas Citadele veiktās aptaujas* datiem, 68 % iedzīvotāju uzkrītoši lēti piedāvājumi rada aizdomas, ka tirgotājs varētu būt krāpnieks. Ir jāsaprot, ka preci, kas maksā 1000 eiro, nav iespējams iegadāties par 100 eiro, pat ja tas ir Black Friday piedāvājums," stāsta Roberts Birzgalis, bankas Citadele IT drošības daļas vadītājs. "Tāpat, ja nolemjat iegādāties kādu preci no privātpersonas sociālajos tīklos, noteikti ir jāpārbauda pārdevēja profils un pieejamā informācija. Nevajadzētu veikt priekšapmaksu vai atvērt pārdevēja piedāvātās saites. Ja tomēr atverat saiti, nekādā gadījumā neievadiet tajās internetbankas vai karšu datus. Bieži vien dati noplūst caur viltotām kurjerpakalpojumu mājaslapām, kur it kā jāsamaksā piegādes maksa."