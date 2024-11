Auto ziņas: pirmais brauciens ar jauno kvadraciklu Can Am Outlander

Can Am tādu ir daudz, bet Outlander ir visjaunākais un modernākais. Ar visurgājēja uzbūvi TV Autoziņas iepazīstināja Can Am ATV produktu vadītājs Filips no Kanādas. Outlander galvenā sastāvdaļa ir motors, kuram var piekļūt dažās sekundēs, noņemot sēdekli un sānu vāku. Motora tilpums ir 999 ccm, un ir divas jaudas versijas - 82 un 101 ZS. Testa braucienos tieši "850" modelis šķita izveicīgāks un vieglāk vadāms. "1000" negaidīti asi reaģē uz gāzi, lai gan izskaidrojums ir atšķirīgs galvenais pārnesums.