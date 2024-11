Valsts kontrole: EKII līdzekļi netiek tērēti efektīvi – uzkrāti jau 320 miljoni eiro

No 2023. gada EKII administrācijas finansējums ir paredzēts 26 amata vietām, kas ir par 10 vairāk nekā 2022. gadā. No šī finansējuma atlīdzību izmaksā ne tikai ar klimata jomu tieši saistītajiem darbiniekiem, bet 100 % apmērā arī citiem Klimata un enerģētikas ministrijas darbiniekiem, piemēram, valsts sekretāram, ministra biroja vadītājam un parlamentārajam sekretāram. Ņemot vērā šogad Ministru kabineta atbalstīto 21 jaunas amata vietas izveidi Klimata un enerģētikas ministrijā, sagaidāms, ka no EKII finansētie atlīdzības izdevumi, kā arī kopējie administrēšanas izdevumi turpinās pieaugt.