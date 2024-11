Visa pamatā ir drošība: Kā zinātnieki rūpējas par mūsu aizsardzību?

Zinātnieki jaunā materiāla pamatā izmanto mikroskopiskas keramikas sfēras ar dobu jeb tukšu vidu, to pārklāj ar izturīgu metālu, piemēram, titānu. Protams, šis ir vienkāršots ražošanas procesa izklāsts, bet būtisks ir rezultāts! Rezultātā zinātnieki rada materiālu, kas ir aptuveni četras reizes vieglāks nekā alumīnijs, bet ir karstumizturīgs, triecienizturīgs un noturīgs pret elektromagnētisko impulsu. Tas spēs pasargāt lidaparātus ne tikai no lodēm, bet arī no lāzeriem un sargās arī elektroniku no spēcīga magnētiskā lauka.