Cik ilgs ir “jauno projektu” mūžs? Kam pievērst uzmanību, iegādājoties dzīvokli?

Mājas ilgmūžība un tās estētiskā kvalitāte ir cieši saistīta ar to, cik rūpīgi ēka tiek uzturēta pēc nodošanas ekspluatācijā. Kā uzsver “Bonava Latvija” eksperts, liela nozīme ir gan apsaimniekotāju darbībai, gan pašu iedzīvotāju iesaistei. Pat divas vienā laikā būvētas mājas var izskatīties un funkcionēt pavisam atšķirīgi, atkarībā no tā, cik lielu uzmanību pievērš to kopšanai.