“Tele2” sāk bloķēt viltus mobilo telefonu numuru zvanus

Kā norāda Finanšu nozares asociācija, pa telefonu šogad mēnesī no Latvijas iedzīvotājiem vidēji tiek izkrāpts gandrīz viens miljons eiro.



”Tele2” risinājums palīdzēs cīņā pret krāpniekiem, kas vilto Latvijas numurus un no mobilo sakaru lietotājiem cenšas iegūt sensitīvu informāciju vai naudu. Automatizētā viltus mobilo telefonu numuru bloķēšanas sistēma bez maksas ir pieejama visiem “Tele2” un “Zelta Zivtiņa” klientiem.



“Krāpnieki allaž meklēs veidus, kā apiet sistēmu, un cīņa ar to norisināsies nepārtraukti. Mēs sekojam līdzi notikumiem un izstrādājam risinājumus, lai pasargātu klientus no apdraudējumiem. Piemēram, ne tik sen ieviestais pakalpojums “Interneta drošība” katru mēnesi bloķē miljoniem krāpniecības mēģinājumu, un jaunā krāpniecisku zvanu bloķēšanas sistēma vēl vairāk pastiprinās aizsardzību. Ja konstatēsim, ka zvanītāja numurs pieder “Tele2”, bet reālais abonents fiziski nevarētu šādu zvanu veikt no ārvalstīm, zvans tiks bloķēts,” saka “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.



Krāpniecības metode ar telefona zvaniem (angliski – spoofing) darbojas, kad noziedznieki norāda nepareizu tālruņa numuru, lai viņu zvani vai īsziņas izskatītos kā nākušas no uzticama avota. Lai gan izskatās, ka zvana Latvijas numurs, bieži vien tos veic krāpnieki no ārvalstīm.



Krāpnieki izliekas par banku, piegādes dienestu, starptautisku uzņēmumu, valsts institūciju vai citu organizāciju pārstāvjiem. Parasti viņi uzdodas par tādiem uzņēmumiem, kuru vārdā varētu iegūt bankas pieslēgšanās datus vai citu sensitīvu informāciju. Turpmāk “Tele2” tīklā aizdomīgie zvani, kas veikti no ārvalstīm ar viltotiem Latvijas numuriem, tiks bloķēti, tādējādi ievērojami samazinot iespēju tiem sasniegt lietotājus.