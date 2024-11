Auto tirgotājs atklāj paradumus, ko latvieši ņem vērā, pērkot jaunu mašīnu

Automašīnu tirgum ir raksturīgi, ka cilvēkiem automašīnas ir periodiski jāmaina, jo ar vienu auto nevar braukt mūžīgi. Auto nav tāds pakalpojums kā, piemēram, frizieris - pāris reizes izlaid, tad aizej un viss ir kārtībā. Atšķirībā no citiem pakalpojumiem auto nolietojums nemitīgi pieaug. Ja pieņemam, ka cilvēki vidēji četros piecos gados maina mašīnu, tas nozīmē, ka gada laikā 20-25% no autoparka ir jāaizstāj. Ja vienu gadu automašīnu aizstāšana tiek atlikta, tad nākamajā gadā jāaizstāj jau 40% no autoparka. Šobrīd tirgus ir atguvis stabilitāti, un milzīgas izmaiņas gadu laikā nav prognozējamas, ja, protams, nebūs kādi neparedzēti notikumi.