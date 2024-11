Bitcoin pārsniedz $82000: Kādas ir nākamās lielās iespējas?

Pepe Unchained iepriekšpārdošana ir kļuvusi par vienu no 2024. gada lielākajiem mēmu monētu notikumiem, strauji pārsniedzot 26 miljonu ASV dolāru atzīmi. $PEPU žetona mērķis ir atbrīvot Pepe no tradicionālo 1. līmeņa risinājumu ierobežojumiem, piešķirot gan ātrumu, gan efektivitāti, kas iepriekš nebija sasniedzama. Izmantojot ERC20 žetonu 2. līmenī, Pepe Unchained nodrošina ātrākus darījumus un zemākas komisijas maksas, padarot to par pievilcīgu risinājumu gan jauniem, gan pieredzējušiem investoriem.