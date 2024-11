Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps par kreditēšanu riskiem un inovācijām nozarē

Otra lieta ir, ka mēs centīsimies nākotnē būt vēl analītiskāki un vairāk operēt ar skaitļiem, argumentiem, salīdzinošu analīzi. It īpaši tāpēc, ka, lai kuru finanšu sektora jautājumu mēs nepakustinātu, tas ir saistīts ar kādu citu politikas jomu. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz kreditēšanas attīstību, tad tur ārkārtīgi svarīgi jautājumi ir saistīti ar tiesiskumu, ar to, cik efektīvi strādā mūsu tiesu sistēma, kā notiek procesi, kas ir saistīti ar ķīlu pārņemšanu un realizāciju. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz mājokļu kreditēšanu, tad tur ir ļoti liela saistība ar to, kāda ir būvniecības regulācija, prasības par māju siltināšanu, līdz pat tādām niansēm, cik lielam ir jābūt dzīvokļu īpašnieku kvorumam, lai nobalsotu par mājas siltināšanu. Mēs šobrīd redzam, ka, no vienas puses, bankām ir ļoti daudz naudas, ko tās varētu izsniegt jaunos kredītos, no otras puses, Latvijā ir ļoti daudz ēku, kuras ir katastrofālā stāvoklī, ja runa ir par to siltumefektivitāti. Līdz ar to eksistē piedāvājums, eksistē pieprasījums, bet pa vidu ir kaut kas, es nezinu, kas, bet tā viennozīmīgi nav problēma finanšu tirgus politikā. Mēs katru dienu ejam garām šīm mājām un redzam, ka kaut kas nav nostrādājis. Tie ir tikai divi piemēri, bet tādus var turpināt, jo ir ļoti daudz jomu, kuru veiksmīgāka sadarbība ar citām politikas jomām var veicināt lielāku kreditēšanu un arī kapitāla tirgus attīstību. Tādēļ mēs esam gatavi strādāt un turpināt jau iesākto sadarbību ar valdību, ar Saeimu arī attiecībā uz citām politikas jomām, lai finanšu sektors varētu turpināt veicināt valsts kopējo konkurētspēju.