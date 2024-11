"Kauns skatīties" - lauksaimnieki aicina Saeimas kioskā dot priekšroku Latvijas produktiem

"Kauns skatīties, ka Saeimā - vietā, kur tiek pieņemti valstiski atbildīgi lēmumi, tiek tirgots jogurts no Lietuvas, burkāni no Portugāles, saldējums no Francijas, vistas desiņas no Polijas un citi ārzemju produkti. Saeima ir tā institūcija, kurai būtu jārāda piemērs - ka pirmā izvēle vienmēr ir un būs mūsu pašu lauksaimnieku, pārstrādātāju un uzņēmēju radītie produkti," uzsver Gūtmanis.