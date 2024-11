Lietoto preču tirgus Latvijā pieaug: Visaktīvāk pērk un pārdod apģērbu un apavus, piegādei izmantojot paku termināļus

Tiek konstatēts, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas lietotās preces ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ, bet arī piekopjot ilgtspējīgu dzīvesveidu, kas palīdz samazināt jaunu preču patēriņu un atbalstīt resursu atkārtotu izmantošanu, saskanot ar globālajām vides aizsardzības tendencēm. Šī tendence veicina arī pieprasījumu pēc augstas kvalitātes lietotām precēm un vietējiem uzņēmumiem, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Latvijas ģimenes vintage veikals “Northern Grip,” kas atbalsta šo ilgtspējīgo izvēli, piedāvājot preces ar individuālu pieeju. “Katra prece tiek rūpīgi pārbaudīta un vajadzības gadījumā tiek salabota, izglābjot to no nokļūšanas poligonā un dodot iespēju to valkāt vēl daudzus gadus. To mēs saucam par ilgtspējīgu modi”, stāsta uzņēmuma īpašniece Beāte Korte-Vītola.