Pierīgas novadi piedzīvos ievērojamu maksājumu pieaugumu; aicina iesaldēt pašvaldību iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā

“Rīgai nākamgad ir lielākais iemaksu pieaugums – no 133 miljoniem uz 138 miljoniem eiro. Galvaspilsētai fondā būs jāiemaksā par 5 miljoniem eiro vairāk, neskatoties, ka jau iepriekš norādījām uz to, ka pie šī brīža pašvaldību izmaksu sadārdzinājuma un jaunu funkciju deleģējuma būtu svarīgi neuzlikt papildu finanšu slogu pašvaldībām. Turklāt mēs jau redzam sekas šobrīd – piemēram, Rīgas sociālais budžets un līdzekļu trūkums, ko nesen aktualizējām. Tāpat nepietiekamais finansējums ielām un tiltiem. Šobrīd Rīga un Pierīga tiek “izslaukta” līdz pēdējam, bet tai pat laikā prasības par metropoles reģiona attīstību un konkurētspēju Baltijas mērogā palikušas tādas pašas un pat augstākas, bet investīcijas tam no gaisa nekritīs,” norāda Edvards Ratnieks.