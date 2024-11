Jau nākamgad sāksies masveidīgi "Rail Baltica" būvdarbi; pirmo posmu cer pabeigt līdz 2030. gadam

K.G.: Visās trijās Baltijas valstīs šobrīd ir saspringta situācija, jo ir skaidrs, ka, redzot pamattrases izdevumu/ieguvumu analīzi, neviena no Baltijas valstīm nespēj iekļauties laikā un piedāvāt no valsts budžeta finansējumu, lai to varētu īstenot. Līdz ar to visas trīs Baltijas valstis strādā ļoti intensīvi, dalot projektu kārtās, un meklē risinājumus, lai katrā valstī būtu gan ieguvumi iedzīvotājiem, gan tiktu ievērotas starptautiskās prasības un turpinātu saņemt finansējumu. Latvijā pilnais apjoms ir gandrīz desmit miljardi eiro, un ir pilnīgi skaidrs, ka nevaram to atļauties. Tādēļ projekts tiek dalīts kārtās, kur pirmajā kārtā finansējums ir 4,5 miljardi eiro. Tehniskā grupa, inženieri liek galvas kopā un meklē optimizācijas veidus un ko iespējams pārcelt uz citām kārtām. Jau minētās trokšņu sienas, tāpat meklējam veidus, kā vienkāršot pievedceļus un citus risinājumus, lai pirmajā kārtā ar pēc iespējams mazākiem līdzekļiem un īsākā laikā Latvijā šo trasi varētu uzbūvēt.