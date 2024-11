Elektroskrejriteņu īpašniekiem drīz būs jāatver maciņš plašāk

Ar grozījumiem paredzēts palielināt zaudējumu atlīdzību limitus. Par personai negadījumā nodarīto zaudējumu līdzšinējo 5,2 miljonu eiro vietā atlīdzību varēs izmaksāt līdz 6,45 miljoniem eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita. Savukārt par kaitējumu mantai limits no līdzšinējiem 1,05 miljoniem eiro plānots 1,3 miljonu eiro apmērā neatkarīgi no trešo personu skaita.