Saeimas komisija noraida opozīcijas pieprasījumu par nepietiekamo "Rail Baltica" finansējumu 2025. gada budžetā

Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē šodien skatīja vairāku opozīcijas deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV) par dzelzceļa projektam "Rail Baltica" paredzēto finansējumu 2025.gada valsts budžeta projektā un to pavadošajos likumprojektos. Pieprasījumu iesniedza vairāki opozīcijas deputāti, piemēram, Andris Kulbergs (AS), Edgars Tavars (AS), Māris Sprindžuks (AS).