FOTO: TC Origo ir atpazīstamākais un apmeklētākais tirdzniecības centrs Rīgas centrā

* Kantar tirgus pētījums norisinājās gan interneta vidē, no 2024. gada 18. līdz 29. aprīlim aptaujājot 920 Rīgas un Rīgas apkaimes iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 64 gadiem, gan arī tiešajās intervijās t/c “Origo”, no 15. līdz 19. maijam aptaujājot 300 apmeklētājus.