Saeima atbalsta grozījumus PVN likumā, kas sniedz atvieglojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā

Likuma grozījumos tiks ieviests arī pārejas periods tiem PVN maksātājiem, kuriem apgrozījums kalendārajā gadā pārsniedz PVN reģistrācijas slieksni, no kura jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un jāsāk maksāt PVN. MVU varēs turpināt nemaksāt PVN līdz kalendārā gada beigām, ja to apgrozījums attiecīgajā gadā nepārsniegs PVN reģistrācijas slieksni 50 000 eiro par vairāk nekā 10%, proti, 5000 eiro. Šādā gadījumā PVN maksātājiem būs jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un jāmaksā PVN par ar PVN apliekamiem darījumiem tikai no nākamā kalendārā gada. Tomēr, ja MVU apgrozījums kalendāra gada laikā pārsniegs 55 000 eiro, tam būs pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un maksāt PVN no minētās vērtības pārsniegšanas brīža.