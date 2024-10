"Rail Baltica" pirmajā posmā piedāvā fokusēties uz pārrobežu savienojumiem un vienu Rīgas starptautiskās stacijas savienojumu

No 2015.gada līdz 2024.gadam, piedaloties Eiropas Komisijas (EK ) izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos par finanšu palīdzības piešķiršanu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI), tostarp no Militārās mobilitātes aploksnes, Latvijā kopumā piesaistīts 1,426 miljardu eiro finansējums, ieskaitot valsts budžeta līdzfinansējumu.