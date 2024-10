Rūjienā dramatiski pieaugs ūdensapgādes pakalpojumu cenas, tarifu pieaugums gaidāms arī Rīgā

Uzņēmums "Rīgas ūdens" nākamajos gados plāno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pieaugumu, liecina uzņēmuma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegtais tarifu projekts. Ūdensapgādes tarifu plānots palielināt no esošajiem 1,27 eiro par kubikmetru līdz 1,28 eiro no nākamā gada (+0,79%) un līdz 1,30 eiro par kubikmetru (+1,56%) no 2026.gada jūnija.