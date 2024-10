Trīskārtīgais odekolons: no smaržūdens līdz alkohola aizstājējam padomju laikā

Tā ražošana bija uzticēta Valsts spirta monopolam, un pirmajā piegājienā tas pagatavoja 8000 litru odekolona. Receptūras izstrādātāji solīja, ka tikšot ņemtas vērā patērētāju visizsmalcinātākās prasības. Kaut gan šis odekolons bija domāts kā dezinfekcijas līdzeklis, jau tolaik atradās gudrinieki, kas to izmantoja arī iekšķīgi. Tā kādu frizieri atlaida no darba par to, ka viņš bija ne tikai apzadzis darba devēju, bet arī dzēris klientu iesmaržināšanai paredzēto odekolonu. Te gan jāpiebilst, ka tradīcija dzert visādus surogātus, ieskaitot odekolonu, koka spirtu un politūru, tika ievazāta vēl cara laikā, jo 1914. gadā Krievijas impērijā tika ieviests sausais likums, un likumsakarīgi, ka normālu dzērienu deficīta apstākļos daļa cilvēku izlāpījās ar šķidrumiem, kas nebija domāti iekšķīgai lietošanai. Kopumā starpkaru Latvijā odekolona dzeršana nebija pārāk izplatīta parādība, taču viss mainījās, kad atnāca padomju vara,