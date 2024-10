Vēl viens Latvijas restorāns saņem MICHELIN zvaigzni – prestižo atzinību izpelnās "John Chef's Hall"

BABO tika atvērts tikai 2024. gada vasarā un šobrīd ir vēl mazpazīstams dārgakmens. To izveidoja pieredzējuši restorānu vadītāji un ēdienkarte veidota iedvesmojoties no Gruzijas virtuves, kas ir dzimtā zeme vienam no īpašniekiem. Restorānā ir divas telpas un eleganta terase. BABO centrālajā telpā atrodas picu krāsns, kur tiek gatavota garda maize, kā arī ogļu grils, kas piešķir lielisku garšu dažādiem gaļas un zivju ēdieniem. MICHELIN inspektoriem ļoti patika atšķirīgais virtuves stils, un viņi iesaka katram pasūtīt divus ēdienus, lai padalītos savā starpā. Viņu iecienītākie ēdieni ir liellopa un cūkgaļas hinkali, lasis bažē (valriekstu) mērcē un cālis tabaka ar sāli un citronu. Izcila vīna karte piedāvā lielisku klasisko un moderno Gruzijas vīnu klāstu, kas papildina pagatavoto ēdienu.