Padomus “Rail Baltica” komisijas vadītājam sniedz arī “RB Rail” valdes locekles Gruškevicas vīrs

Lai arī no komisijai dotā laika - sešiem mēnešiem - četri jau aiz muguras, līdz šim visai plašā amplitūdā iets cauri tikai pagātnē pieņemtiem vai nepieņemtiem lēmumiem. Uz sēdēm pabijuši satiksmes ministri un valsts sekretāri, Finanšu ministrijas ierēdņi un citi. Sēdes ievilkušās pat četru stundu garumā. Un komisijā notiekošais klaji parāda gan to, ka valdījusi pārliecība, ka Eiropas Komisija nofinansēs visas iegribas, gan arī nevēlēšanās uzņemties atbildību par padarīto vai nepadarīto. Lielākoties ministri vainu noveļ uz dažādām darba grupām un ekspertiem, kuri ieteikuši to vai citu variantu.