Auto ziņas: iepazīsties ar jauno "Volkswagen Tayron"

Gandrīz 4,8 metrus garais krosovers līdz pat 10. oktobrim bija viens no visrūpīgāk glabātajiem Volkswagen noslēpumiem. Tas izskatās pēc pagarināta "Tiguan", kam arīdzan ļoti līdzinās no priekšpuses. Volkswagen zīme aizmugurē ir izgaismota. "Tayron" ir pietiekami garš, lai tajā varētu būt septiņi sēdekļi. Bagāžnieka ietilpība variē no 850 litriem līdz pat gandrūz 2 kubikmetriem.