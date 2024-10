Rīgas dome: tūrisms Rīgā stabili atjaunojas — Krievijas tūristus aizstāj viesi no rietumvalstīm

“Tūrisma nozari kopš 2019. gada ietekmējuši divi faktori – Covid pandēmija un Krievijas sāktais karš Ukrainā. Pretēji apzināti vai neapzināti izplatītajiem mītiem, ka tūrisma nozare Rīgā stagnē, objektīvi dati rāda, ka šajā gadā pirmo reizi kopš pandēmijas viesnīcās nakšņojušo tūristu skaits Rīgā pārsniegs vienu miljonu. Tāpat pārliecinoši ir dati par to, kā, pateicoties mērķtiecīgam darbam, Rietumeiropas valstīs reklamējot Rīgu kā tūrisma galamērķi, izdevies teju pilnībā aizstāt to ceļotāju segmentu, ko agrāk veidoja tūristi no agresorvalstīm. Rīga ir nozīmīgākais tūrisma centrs Latvijā un mēs turpināsim ieguldīt tūrisma attīstībā,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.