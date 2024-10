VID atvainojas par kļūdu: "Lido" nav lielo nodokļu parādnieku vidū

Kā ziņo VID, jaunākajā "Lursoft IT" veiktajā pētījumā par Latvijas uzņēmumu nodokļu parādu situāciju ir norādīti nekorekti dati par AS "Lido". Pētījumā bija minēts, ka uzņēmuma nodokļu parāds ir 5,64 miljoni eiro, un tādējādi uzņēmums tika iekļauts lielāko nodokļu parādnieku saraksta 8. vietā. Taču faktiskie dati liecina, ka uz 2024. gada 24. septembri AS "Lido" nodokļu parāds bija 5176,69 eiro, bet uz 7. oktobri uzņēmumam nebija nodokļu parādu, kas pārsniegtu 150 eiro, skaidroja VID.