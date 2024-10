Kur "Rail Baltica" projektā tika pieļautas kļūdas? Komisijas priekšā stājas bijušie satiksmes ministri - Linkaits, Augulis un Vitenbergs

Galvenais jautājums no komisijas puses bija, kāpēc 2023.gada janvāra sākumā tika pieņemts lēmums pieteikt CEF finansējumu tilta pār Daugavu būvniecībai. "Šis pieprasījums bija janvāra sākumā, kad mani tikko iecēla amatā. Iepriekš to pusgadu gatavoja, un viss pieteikums bija plašs un komplekss. No EK nebija indeksācijas, ka pēc tam varētu neatbalstīt finansējumu šai aktivitātei," norādīja Vitenbergs.