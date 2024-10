Bitcoin un Flockerz: kriptovalūtas izaugsmes galvenie rādītāji

Viens no ievērojamākajiem faktoriem, kas pēdējo trīs nedēļu laikā ir veicinājis Bitcoin impulsu, ir pieaugošais pieprasījums pēc tūlītēju darījumu Bitcoin biržā tirgotiem fondiem (ETF). Kopš 26. septembra institucionālo gigantu, piemēram, BlackRock, Fidelity un Ark, kopējais pieplūdums sasniedza 324 miljonus ASV dolāru, kas liecina par lielu interesi no ASV investoru puses. Šis kapitāla pieplūdums ir veicinājis Bitcoin pieaugumu, virzot cenu no 52 500 ASV dolāriem līdz vairāk nekā 65 000 ASV dolāriem, kas īsā laika posmā ir vairāk nekā 23% pieaugums.